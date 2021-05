50PLUS dacht bewijs in handen te hebben dat de net opgestapte partijleider Liane den Haan al voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart plannen had gemaakt om de partij de rug toe te keren. Maar niet zij had begin maart de domeinnamen groepdenhaan.nl en lijstdenhaan.nl laten registreren, maar cabaretier Tom Lash.

Scheidend partijvoorzitter Jan Nagel dacht na "intensief speurwerk" iets groots op het spoor te zijn. "We konden onze ogen niet geloven", zei hij tijdens een digitale ledenvergadering. "Was mevrouw Den Haan toen al, in plaats van de 50PLUS-campagne te voeren, bezig met de afsplitsing?" Hij eiste opheldering.

Maar cabaretier Lash laat aan het ANP weten "geen connectie" te hebben met Den Haan. "Ik had begin maart een gesprek met een vriend dat we eigenlijk te laat in bitcoins zijn ingestapt om er nog iets aan te hebben", zegt hij.

Daarom, en omdat het toen alweer een tijdje rommelde bij 50PLUS, besloot hij "voor de grap" deze domeinnamen te laten registreren.

Den Haan lag in maart al overhoop met bestuur

Den Haan lag toen al overhoop met het partijbestuur over met name de pensioenstandpunten van 50PLUS. De partij bleef er bijvoorbeeld bij dat de AOW-gerechtigde leeftijd weer 65 jaar moet worden, terwijl de lijsttrekker openlijk liet weten dat daar met haar over te praten viel.

Uiteindelijk wist Den Haan op 17 maart als enige een Kamerzetel te bemachtigen. De ruzie met het partijbestuur escaleerde na dat teleurstellende verkiezingsresultaat. Afgelopen week besloot zij 50PLUS de rug toe te keren, zonder afstand te doen van haar zetel. De partij is nu niet meer vertegenwoordigd in de Tweede Kamer.

Voor Lash was die zetelroof aanleiding ook nog de domeinnaam partijdenhaan.nl erbij te nemen. "De insteek is nooit serieus geweest om Den Haan flink wat geld af te troggelen. Maar het idee dat zij een berichtje zou moeten sturen om voor 5 euro de domeinnamen over te kopen vond ik wel erg grappig."