Fractievoorzitter Liane den Haan van 50PLUS verlaat de partij en neemt haar Kamerzetel mee. Dat laat ze donderdag weten in een filmpje op Twitter. Den Haan lag de afgelopen weken in de clinch met het hoofdbestuur.

Met het vertrek van Den Haan is 50PLUS niet meer vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer heeft de partij twee zetels.

"Ik blijf als volksvertegenwoordiger senioren een krachtige stem geven, maar niet langer onder de vlag 50PLUS. Samen met mijn geweldige medewerkers en veel anderen zullen wij ons de komende 4 jaar hard maken voor een Nederland waarin het fijn ouder worden is", aldus Den Haan op Twitter.

Het geruzie tussen 50PLUS-lijsttrekker Liane den Haan en het bestuur van de partij was de afgelopen dagen veder opgelopen. Woensdag kwamen van beide kanten (nog vertrouwelijke) rapporten naar buiten over de gang van zaken de afgelopen maanden. Daarin maken ze elkaar flinke verwijten vanwege de mislukte verkiezingscampagne. De partij ging van vier naar één Kamerzetel, die Den Haan bezette.

Den Haan mist steun, bestuur spreekt van onderling wantrouwen

In een interne evaluatie, dat in handen is van het ANP, meldden Den Haan, haar woordvoerder Bernadet Naber en campagneleider Renée de Vries te zijn "gesaboteerd, gepest en geïntimideerd".

In de evaluatie van Den Haan moet het bestuur het ontgelden. Het zou haar niet hebben gesteund. Toen er bijvoorbeeld conflicten ontstonden tussen Den Haan enerzijds en voormalig Kamerlid Corrie van Brenk en senator Martin van Rooijen anderzijds, greep het bestuur niet in, zeggen de drie. "De sfeer in de programmacommissie is door de dwingende wijze waarop Jan Nagel de inhoud probeert te manipuleren zeer onaangenaam", valt verder te lezen. Ook bleven leden lekken naar journalisten, klagen ze in de evaluatie.

Oprichter en partijvoorzitter Jan Nagel spreekt in een reactie van een "bijna beledigend rapport, vol onjuistheden". Het bestuur heeft de verkiezingen laten onderzoeken door het wetenschappelijk instituut van 50PLUS, dat volgens hem totaal onafhankelijk opereert. Dat rapport wordt zaterdag gepresenteerd, maar Nagel stuurde het nu eerder om weerwoord te bieden aan Den Haan.

In het onderzoek dat het bestuur heeft ingesteld, wordt de schuld vooral bij Den Haan gelegd. Vooral het anders interpreteren van het verkiezingsprogramma wat betreft de AOW-leeftijd en het pensioenakkoord heeft de kloof vergroot, melden de onderzoekers. "Onderlinge communicatie was in toenemende mate niet meer mogelijk. In de verhalen klinken onderling wantrouwen en bitterheid over de gang van zaken door."