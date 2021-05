De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK-regeling) wordt veel minder aangevraagd dan verwacht. De regeling is bedoeld voor mensen die vanwege de coronacrisis hun vaste lasten niet langer kunnen betalen. "Zonde", zegt demissionair minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken maandag tegen het AD.

Koolmees spoort mensen aan zich aan te melden: "De hulp is er."

De verschillen per gemeente zijn groot, maar in sommige gemeenten blijven de aanvragen voor de TONK-regeling steken op slechts 10 procent van het verwachte aantal, schrijft het AD. Volgens minister Koolmees is de regeling mogelijk te onbekend of zouden aanvragers zich soms schamen.

"Er zijn mensen die voor geen enkele regeling in aanmerking komen, maar wel hoge woonlasten hebben. Denk aan flexkrachten zonder WW-rechten, zelfstandigen met een werkende partner of mensen met een eigen bedrijfje. Zij vielen tussen wal en schip, maar kunnen via de TONK alsnog geld krijgen om hun lasten te betalen", zegt Koolmees tegen het AD.

Behalve het aantal aanvragen verschilt ook het bedrag dat mensen krijgen per gemeente. In Amsterdam, waar al wel 30 procent van het budget is uitgegeven, ligt dat bijvoorbeeld vier keer hoger dan in Utrecht, waar aanvragers maximaal 1.500 euro krijgen.

Rond 20 mei zal minister Koolmees beslissen hoe de steun er na 1 juli uit gaat zien. "Het is belangrijk dat we echt voorkomen dat ondernemers en werkenden kopje-onder gaan, terwijl we zó lang mensen met steunpakketten hebben geholpen. Ze hebben gewerkt, kijk maar naar de werkloosheid die laag is gebleven. We moeten zorgen dat mensen goed door de crisis worden geholpen. Die verantwoordelijkheid voel ik zeker", aldus Koolmees.