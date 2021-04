Ruim vierduizend gedupeerden in de affaire rond de kinderopvangtoeslag komen wel in aanmerking voor de beloofde 30.000 euro compensatie, maar krijgen dat geld niet voor de deadline van 1 mei. Dat meldt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën) vrijdag.

Bij sommigen komt dat door een fout in de uitvoering, anderen konden niet op tijd telefonisch worden bereikt,

Gedupeerden die zich voor 15 februari aanmeldden voor de regeling, zouden na een 'lichte toets' het geld voor 1 mei uitbetaald krijgen. In totaal hebben zich een kleine 26.000 mensen voor die datum gemeld, van wie er bijna 15.500 in aanmerking bleken te komen.

Ruim elfduizend ouders kregen het geld wel op tijd overgemaakt. Ouders bij wie dat niet lukte, krijgen het op 12 mei gestort.

Een vernietigend onderzoeksrapport over het toeslagenschandaal en de stroeve afhandeling daarvan, was eind vorig jaar aanleiding om alle gedupeerden alvast 30.000 euro te geven.

Ouders die recht hebben op meer schadevergoeding, krijgen die later alsnog. Mensen die minder zouden moeten krijgen, hoeven niets terug te betalen.

Geen enkele afwijzing nog definitief

Bij zo'n 9.500 aanvragers is geen reden gevonden om de 30.000 euro uit te betalen. Het gaat dan om mensen die helemaal geen kinderopvangtoeslag hebben ontvangen, of bij wie terecht toeslagen zijn teruggevorderd, bijvoorbeeld omdat zij in een jaar meer hadden verdiend dan vooraf was opgegeven.

Van Huffelen stelde dat geen enkele afwijzing nog definitief is. Iedereen die nu niet in aanmerking lijkt te komen voor de regeling, krijgt daarover een brief. Daarin staat dat hun zaak omwille van de zorgvuldigheid nog volledig wordt beoordeeld.

De staatssecretaris wijst erop dat het toeslagensysteem "behoorlijk complex" is. "Het komt nog steeds voor dat mensen aan het einde van het jaar een bedrag moeten terugbetalen. Dat kan gaan om forse bedragen. Ik kan me goed voorstellen dat je je dan toch gemeld hebt bij ons."

Anderen meldden zich met problemen met de huur- of zorgtoeslag. Daar komt volgens Van Huffelen een aparte regeling voor.