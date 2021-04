VVD-politicus Hans van Baalen is op zestigjarige leeftijd overleden, zo meldt een woordvoerder van de familie vrijdag.

Van Baalen overleed na een kort ziekbed in een ziekenhuis in Rotterdam. Hij laat een vrouw en een zoon achter.

De VVD-prominent maakte van 1999 tot 2002 en van 2003 tot 2009 deel uit van de Tweede Kamer. Daar hield de geboren Rotterdammer zich vooral bezig met defensie en buitenlandse zaken.

Aansluitend zat hij voor de liberalen in het Europees Parlement. Daar was hij sinds 2015 partijvoorzitter van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), waarbij de VVD namens Nederland is aangesloten.

Als Europarlementariër wekte hij in 2014 verontwaardiging toen hij samen met Guy Verhofstadt op een plein in Kiev demonstranten tegen de toenmalige pro-Russische regering een hart onder de riem stak. Critici verweten de Europarlementariërs de spanningen tussen Oekraïne en Rusland aangewakkerd te hebben. Achteraf verklaarde Van Baalen dat hij hoopte geweld tegen de betogers te voorkomen met de actie.

Van Baalen werd vorig jaar benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn jarenlange lidmaatschap van de Tweede Kamer en het Europees Parlement. In maart werd hij nog voorgedragen als lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), die de regering adviseert over internationale zaken.