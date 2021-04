Klaver (GL) vindt het pijnlijk dat er meer over Kamerleden werd gesproken dan over de mensen

"We hebben allemaal kunnen lezen hoe er werd gesproken over Kamerleden, met naam en toenaam. Het ging niet over de gezinnen, die werden niet genoemd met naam en toenaam. Het is niet gegaan over hun problemen, over welke schulden ze hebben. Ik vraag me af: als het kabinet iets minder over vervelende Kamerleden had gesproken en meer over de getroffen mensen, was de oplossing er dan sneller geweest?", aldus Jesse Klaver van GroenLinks.