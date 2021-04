Hoekstra wilde Omtzigt bewustmaken van problemen waar kabinet tegenaan liep

Een van de meest besproken passages uit de notulen is die van het 'sensibiliseren' van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hoekstra, demissionair minister van Financiën, liet tijdens de ministerraad van 12 juli 2019 aan zijn medecollega's weten samen met De Jonge "veel tijd te hebben gestoken in het sensibiliseren, met overigens beperkt succes".



De Kamer wil weten waarom Omtzigt tot rede moest worden gebracht. En waarom Hoekstra dit heeft geprobeerd te doen.



Volgens de CDA-leider moet de passage anders gelezen worden. "In dat citaat reageer ik op een punt dat Koolmees eerder maakt specifiek over de uitvoering, over de grote problemen bij de Belastingdienst en andere organisaties. Ik wilde hem (Omtzigt, red.) bewustmaken van de mogelijkheden en onmogelijkheden in de uitvoering", aldus Hoekstra.



Hij zegt verder dat staatssecretaris Menno Snel echt "doordrongen was van dat er iets fundamenteels mis was, maar dat hij met betrekking tot de uitvoeringsproblemen en de gebrekkige informatiehuishouding met zijn handen in het haar zat". Volgens Hoekstra had Snel de gevraagde documenten niet op zijn bureau liggen en kreeg je de uitvoeringsorganisaties niet zomaar veranderd.



Wilders gelooft de lezing van Hoekstra niet en wil weten of de CDA-leider bereid is om aan Omtzigt excuses aan te bieden. Hoekstra laat weten "buitengewoon grote waardering voor Pieter Omtzigt" te hebben, maar dat Wilders het mis heeft qua opvatting. "Ik heb het ook in veel overleggen, los van de ministerraad, voor hem opgenomen", aldus de CDA-leider. Hij herhaalt nogmaals dat hij Omtzigt bewust wilde maken van de problemen waar staatssecretaris Snel tegen aanliep.



In de notulen kwam naar voren dat ook andere aanwezigen, zoals bijvoorbeeld Wouter Koolmees (D66), over "activistische" Kamerleden sprak. Ollongren (D66) zei dat het "behulpzaam zou zijn als enkele leden van de Tweede Kamer zich terughoudender zouden opstellen.