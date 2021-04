Het kabinet gaat de notulen vrijgeven van de ministerraden waarin het is gegaan over de kinderopvangtoeslagaffaire. De Kamer vroeg hierom nadat RTL Nieuws onthulde dat tijdens zo'n kabinetsvergadering was besloten de Tweede Kamer met opzet tegen te werken in het toeslagenschandaal.

De notulen zullen maandag worden gepubliceerd, maakte demissionair premier Mark Rutte vrijdag bekend. Het is een besluit van het gehele kabinet.

Notulen van de ministerraad zijn geheim en worden pas na twintig jaar openbaar gemaakt.

Hij herhaalde dat er "niets onoorbaars" in staat in relatie tot het mogelijk tegenwerken van de Kamer in het toeslagendossier.

De Kamer vroeg om het openbaar maken nadat RTL Nieuws woensdag onthulde dat het kabinet belangrijke informatie bewust niet naar de Kamer zou hebben gestuurd. Dat nieuws sloeg in als een bom, want het kan grote, politieke gevolgen hebben.

Niet alleen voor demissionair premier en tevens VVD-leider Rutte, maar ook voor CDA'er Wopke Hoekstra en D66-voorvrouw Sigrid Kaag.

Een van de belangrijkste conclusies is dat het kabinet tijdens de ministerraad van 15 november 2019 zou hebben besloten de Kamer bewust geen volledige informatie te geven over wie wanneer wat wist van het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire, terwijl de volledige Kamer hier wel om vroeg.

Over Hoekstra werd geschreven dat hij zijn partijgenoot en nummer 2 op de CDA-kandidatenlijst Pieter Omtzigt probeerde te bedaren, omdat hij kritische vragen bleef stellen aan het kabinet.

De Kamer debatteert volgende week donderdag over de geheime notulen.

Openheid en transparantie zijn belangrijk thema’s geworden in Den Haag sinds het kabinet aftrad vanwege het snoeiharde rapport over de misstanden bij de kinderopvangtoeslag. Onschuldige burgers werden jarenlang door de Belastingdienst opgejaagd als fraudeurs met grote financiële en emotionele schade als gevolg.