Bijna de helft van de ouders die zich in verband met de toeslagenaffaire heeft aangemeld voor een compensatie van 30.000 euro, heeft daar volgens de Belastingdienst vooralsnog geen recht op. Dat schrijft Trouw vrijdag. Het kabinet beloofde eerder dat alle gedupeerde ouders deze compensatie voor 1 mei 2021 ontvangen.

Na de conclusies van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag eind december, kondigde het kabinet de compensatie van 30.000 euro aan. Alle gedupeerden die zich voor 1 mei zouden melden, zouden de eerste 30.000 euro uitgekeerd krijgen. Mochten de schulden hoger zijn, dan zouden mensen later aanspraak kunnen maken op meer compensatie. Indien er minder schade was geleden, zou het bedrag niet worden teruggevorderd.

Uit de laatste cijfers blijkt echter dat 45 procent van de 24.500 mensen die zich voor 15 februari voor compensatie hebben aangemeld niet voor de regeling in aanmerking komt. Dat bleek donderdagavond tijdens de uitleg die ambtenaren van de Belastingdienst de Tweede Kamer gaven.



Deze groep loopt zelfs het risico dat schuldeisers vanaf 1 mei weer op de stoep staan. 51 procent wordt wel gecompenseerd, en 4 procent van de meldingen moet nog (voor 1 mei) beoordeeld worden.

Onduidelijkheid en vertraging

Waarom bijna de helft van de aanvragers geen aanspraak op de compensatie maakt, is onduidelijk. Mensen van wie het verzoek is afgewezen, kregen een brief waarin de reden niet wordt vermeld.

Ook wordt uit de brief niet duidelijk of zij bezwaar kunnen maken tegen de beslissing. Dat kan overigens wel, want het gaat nog niet om een definitieve afwijzing. Uiteindelijk worden alle gevallen volledig beoordeeld. Begin april stond de teller op zestienhonderd, terwijl zich nog dagelijks ouders melden.

Afgelopen woensdag werd bekend dat zo'n vierhonderd gedupeerde ouders onterecht van de Belastingdienst te horen hebben gekregen dat ze geen 30.000 euro compensatie krijgen voor het leed dat ze is aangedaan in de toeslagenaffaire. 1.350 andere ouders kregen ook zo'n bericht, terwijl het nog onbekend is of zij recht hebben op de compensatie.

Bewust informatie achtergehouden

Eerder deze week werd bekend dat het demissionaire kabinet-Rutte III volgens een reconstructie van RTL Nieuws in de toeslagenaffaire doelbewust informatie heeft achtergehouden voor het parlement, onder meer om zo verantwoordelijke, hoge ambtenaren en politici uit de wind te houden.

Daarover gaat de Tweede Kamer volgende week donderdag, tijdens het meireces, in debat.



Verbetering: In de kop van dit artikel stond eerst dat de helft van de gedupeerden geen recht heeft op compensatie, maar niet van alle ouders die zich hebben aangemeld staat vast dat ze daadwerkelijk gedupeerden van de toeslagenaffaire zijn. Daarom is de kop aangepast.