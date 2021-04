Zo'n twintig CDA-afdelingen hebben zich donderdagavond in een brandbrief verzet tegen nieuwe deelname aan een kabinet dat geleid wordt door demissionair premier Mark Rutte. De regionale groepen noemen deelname aan kabinet-Rutte IV "ongeloofwaardig" en "geen optie". Tegelijkertijd spreken de afdelingen hun steun uit voor het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die overwerkt thuis zit.

De afdelingen benadrukken in de brief, die ThePostOnline in handen kreeg, dat Omtzigt degene was die de problemen van tienduizenden Nederlanders aan de kaak stelde en wijzen erop dat de commissie-Van Dam oordeelde dat de rechtsstaat heeft gefaald. Volgens de regionale CDA-fracties is Rutte de "verpersoonlijking van de neergang van deze democratische waarden".

Als het CDA opnieuw in een coalitie met Rutte stapt, dan gaat dat ten koste van het eigen verhaal, schrijven de fracties. "Verantwoordelijkheid dragen past bij het CDA, maar het land waarachtig dienen kan ook vanuit de oppositie. Vanuit de kaderstellende en controlerende rol die de Tweede Kamer veel stevig moet oppakken."

De fracties uit Limburg, Brabant, de Achterhoek, Gelderland en Friesland vinden dat het landelijke bestuur tijdens de campagne geen waardering en erkenning heeft getoond voor Omtzigt. Dat terwijl zijn verhaal in de maatschappij breed gedragen wordt, met 342.000 stemmen bij de parlementsverkiezingen tot gevolg, vervolgen de afdelingen.

Het landelijke CDA-bestuur wil pas op de brief reageren als de partij hem ontvangen heeft. De partij verloor bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen vier zetels en telt nu vijftien Kamerleden. Informateur Herman Tjeenk Willink sprak de laatste dagen opnieuw met alle fractievoorzitters om te zien welke nieuwe coalities mogelijk zijn.