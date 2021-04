De Tweede Kamer gaat volgende week donderdag, tijdens het meireces, in debat over de onthullingen over de opstelling van het kabinet in het toeslagenschandaal. De Kamer wil tekst en uitleg van het kabinet over het bericht van RTL Nieuws dat er anderhalf jaar geleden in de ministerraad bewust is afgesproken informatie achter te houden.

De Tweede Kamer vroeg destijds herhaaldelijk om een overzicht van wat verantwoordelijke bewindslieden en topambtenaren op welk moment wisten van het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst.

Eerder in de week moet er een kabinetsreactie komen. Verschillende partijen hebben geëist dat de notulen van de ministerraad openbaar gemaakt worden, maar dat zou hoogst ongebruikelijk zijn. De documenten blijven normaliter geheim.

De berichtgeving heeft de spanningen op het Binnenhof verder op scherp gezet, terwijl er door de geklapte verkenning al een vertrouwenscrisis heerste. Het kabinet zal moeten ophelderen wat er is gebeurd in de betreffende ministersvergadering. Volgens demissionair premier Mark Rutte is er toentertijd "niets geks gebeurd".

Kabinet zou expres informatie hebben achtergehouden

Nadat de Kamer had gevraagd om een 'feitenrelaas', waarin alle gebeurtenissen op een rij worden gezet en documenten worden vrijgegeven, besloot het kabinet geen volledige tijdlijn te verschaffen. Dit zou zijn gebeurd om bepaalde politieke en ambtelijke kopstukken uit de wind te houden.

Het debat over de kwestie is politiek zeer beladen, onder meer omdat de leiders van de drie grote partijen VVD, D66 en CDA onderdeel waren en zijn van dat kabinet, dat inmiddels demissionair is. Bij de twee liberale partijen ligt het initiatief voor de kabinetsformatie, die nu al zeer moeilijk verloopt.

Daarnaast is het kabinet in januari juist teruggetreden vanwege de toeslagenaffaire. Een Kamercommissie die de zaak onderzocht, concludeerde dat de basisbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden en ouders "ongekend onrecht" is aangedaan.

Ook de rol van het CDA is belangrijk, omdat demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra tevens de leider is van de christendemocratische fractie. Zijn ministerie gaat over de Toeslagen, en de prominente CDA'er Pieter Omtzigt heeft zich vastgebeten in het toeslagenschandaal.

Hoekstra zou volgens RTL Nieuws hebben gezegd dat is geprobeerd Omtzigt tot rede te brengen, maar dat zou "niet gelukt" zijn. Het CDA-Kamerlid is razend populair bij de achterban en stond op nummer twee van de lijst van de partij. Hoekstra moet een splitsing in zijn partij zien te voorkomen.