Demissionair premier Mark Rutte vindt dat er "niets vreemds of onoorbaars" is gebeurd toen het kabinet anderhalf jaar geleden besloot geen volledig feitenrelaas over de toeslagenaffaire naar de Tweede Kamer te sturen. Verder wil Rutte er weinig over kwijt. De Tweede Kamer krijgt een uitgebreide brief met uitleg, zegt hij woensdag.

De Tweede Kamer vroeg destijds herhaaldelijk om een overzicht van wat verantwoordelijke bewindslieden en topambtenaren op welk moment wisten over het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst. Volgens een reconstructie van RTL Nieuws, op basis van bronnen die toegang hebben tot notulen van de ministerraad die normaliter geheim blijven, koos het kabinet er doelbewust voor dat niet te verstrekken.

De Kamer eist opheldering van Rutte en andere betrokken ministers en wil zo snel mogelijk een debat over de kwestie, het liefst voordat de kamer dondagavond met meireces gaat. Dat lijkt er echter niet in te zitten, omdat de huidige coalitiepartijen eerst de gevraagde brief met uitleg willen afwachten en zij hebben ook in de huidige samenstelling een meerderheid in de Kamer. Die brief met uitleg komt er volgens Rutte uiterlijk maandag.

De onthullingen zetten het toch al broze vertrouwen tussen de partijen midden in een uiterst moeizame kabinetsformatie nog verder onder druk.

Hoekstra en Kaag willen niet reageren

Demissionair ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel), partijleiders van coalitiepartijen CDA en D66 die tevens een ministerspost hadden in het vorige kabinet, weigerden woensdag te reageren op het mogelijk achterhouden van informatie over de toeslagenaffaire. Het tweetal ging ook niet in op de onthulling van RTL Nieuws dat in kabinetskringen met ergernis werd gesproken over kritische Kamerleden, zoals CDA'er Pieter Omtzigt.

In de debatten van de afgelopen jaren over dit onderwerp kwam steeds weer de frustratie van Kamerleden naar voren dat zij te laat, te weinig of zelfs helemaal geen informatie van het kabinet kregen. Het recht op informatie is cruciaal voor Kamerleden om de regering te controleren.