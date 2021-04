Het demissionaire kabinet hoeft niet met meer geld over de brug te komen voor de bonusregeling voor zorgpersoneel. Een voorstel daartoe kreeg geen meerderheid, doordat de huidige coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie tegenstemden.

Als blijk van waardering voor de inzet in de coronacrisis kwam er vorig jaar op aandringen van de Tweede Kamer een bonus voor zorgpersoneel van 1.000 euro, die werd toegekend tot een bepaald inkomensniveau.

Het aantal aanvragen dat hiervoor binnenkwam, lag een stuk hoger dan het kabinet had verwacht. Daardoor werd het budget voor de bonus vorig jaar ruim overschreden.

Voor dit jaar is er een bonus van 500 euro ingeboekt, maar demissionair minister Tamara van Ark (Medische Zorg) kwam vorige week met een winstwaarschuwing: als er wordt vastgehouden aan 500 euro, is er alleen genoeg budget om mensen in de 'frontlinie' van de coronazorg te belonen. Als alle zorgmedewerkers een bonus zouden krijgen, valt deze een stuk lager uit: tussen 200 en 240 euro.

Een bonus van 500 euro voor iedereen in de zorg zou 765 miljoen euro meer kosten dan begroot. Er was in totaal 3 miljard euro voor de bonussen begroot, daar is nog zo'n 720 miljoen euro van over.

In het coronadebat vorige week schetste Van Ark de twee opties, en zei ze dat het aan het parlement was om de knoop door te hakken. Haar voorkeur gaat naar de lagere bonus voor al het zorgpersoneel, liet ze toen weten. De Kamer debatteert donderdag weer over de coronabestrijding.