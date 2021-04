Partijleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie (CU) vindt dat hij te veel op de man heeft gespeeld door coalitiedeelname uit te sluiten als VVD-leider Mark Rutte opnieuw premier zou worden. Terugblikkend zegt hij dat het niet om één persoon moet gaan, maar om "een ongezonde politieke cultuur en een genadeloze overheid". Daar moet volgens hem verandering in komen, zo zei hij zaterdag tijdens een congres van de partij.

Segers deed zijn uitspraak over Rutte na het debat over de notitie "functie elders" voor CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Binnen de CU is verdeeldheid ontstaan over het besluit van de fractie, erkent Segers.

Naast steun is er ook kritiek van veel leden, die zeggen dat hij "te veel op de man heeft gespeeld en te weinig de bal". "Te veel Rutte, te weinig ons allemaal. En als dat de perceptie van veel mensen is, dan moet ik me dat aantrekken", aldus Segers tijdens het congres.

Volgens de CU-leider staat "de politieke cultuur in Den Haag natuurlijk niet los van Mark Rutte, zeker niet".

"Maar die oude cultuur staat of valt niet met één man. Ook wijzelf maken er deel van uit. Ik wil niet genadeloos zijn voor personen, maar ik wil wel hard en helder zijn over een cultuur die niet deugt en een genadeloze overheid. Daar moet écht een omslag in komen", zei Segers.

De ChristenUnie heeft vijf zetels in de Tweede Kamer. Op het congres werden vier oude Kamerleden uitgezwaaid en trad Ankie van Tatenhove aan als nieuwe partijvoorzitter.