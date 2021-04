Johan Remkes (VVD) wordt tijdelijk gouverneur van Limburg. Demissionair minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft hem vrijdag benoemd tot voorlopige opvolger van Theo Bovens, die opstapte wegens een subsidieaffaire.

Een week geleden stapte het college van Gedeputeerde Staten van Limburg op, waarna ook Bovens vertrok. Aanleiding was ophef over voormalig directeur Herman Vrehen van landschapsbeheerder IKL. Volgens NRC heeft Vrehen, voormalig CDA-gedeputeerde, tonnen aan subsidies doorgesluisd naar eigen bv's.

Omdat de provincie het liet gebeuren, werd een motie van wantrouwen ingediend. Het college besloot echter voordat er gestemd kon worden af te treden.

Op 26 maart stapten de Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus al op vanwege hun rol in de affaire. Een van de bedrijven van Vrehen hield zich bezig met bosbeheer. Koopmans en Mackus hielpen dat bedrijf volgens de publicatie in NRC aan opdrachten.

Remkes heeft veel verschillende functies bekleed in bestuurlijk Nederland. Hij wisselde jarenlang functies in het kabinet en het Kamerlidmaatschap af, tot 2010, toen hij commissaris van de Koning werd. In 2020 oordeelde hij in een rapport van de commissie-Remkes dat de stikstofuitstoot in Nederland in 2030 gehalveerd moet zijn.

Remkes blijft aan tot er een nieuwe gouverneur is benoemd. Dat zal volgens Ollongren ergens in de herfst zijn.