Het kabinet geeft vrijdag voor het eerst een inkijkje in de ministerraad. Zodra de vergadering is begonnen, wordt de agenda openbaar gemaakt. Ook wordt achteraf de besluitenlijst gepubliceerd. Het demissionaire kabinet beloofde na de toeslagenaffaire meer transparantie en onderdeel daarvan was ook meer openheid over de vergadering.

Op de dag dat het kabinet terugtrad wegens de toeslagenaffaire, deed demissionair premier Mark Rutte de belofte. De toeslagenaffaire liet volgens hem zien dat "de informatievoorziening fundamenteel op de schop" moet.

In de raad besluiten ministers over het beleid van het kabinet en wordt vaak ook de politieke actualiteit besproken. De agenda van de ministerraad was voorheen nooit openbaar en de notulen zijn zelfs staatsgeheim. Pas na twintig jaar worden deze geopenbaard.

"In de loop van mei" wordt de besluitenlijst uitgebreid, met per punt wat meer context en uitleg. Tot die tijd wordt een kale lijst gepubliceerd. De agenda en de besluitenlijst worden gepubliceerd op Rijksoverheid.nl.

Eerder kwam naar buiten dat vrijdag in ieder geval drie wetsvoorstellen worden besproken: het wetsvoorstel sluiting gebouwen bij een corona-uitbraak, het wetsvoorstel quarantaineplicht inreizigers en het wetsvoorstel testbewijzen om de samenleving te heropenen.