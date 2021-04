Er is in de Tweede Kamer flink wat twijfel over het dinsdag gepresenteerde kabinetsplan om de samenleving weer te openen. In vijf stappen moet het leven weer bijna zoals het oude normaal worden met bezoekjes aan restaurants en verjaardagen met visite. Maar er is nu al veel onzekerheid of de eerste stap op 28 april kan worden gehaald.

Het kabinet heeft inmiddels meerdere keren versoepelingen geopperd, zoals het openen van de terrassen, maar moest daar telkens op terugkomen omdat de coronacijfers nog te hoog waren.

Vorige week lekte nog uit dat de avondklok per 21 april zou worden geschrapt, maar ook dat gaat niet door. De nieuwe datum voor versoepelingen het zogenoemde openingsplan, 28 april, wankelt inmiddels ook.

"We hopen dat er iets kan op 28 april, maar zeker is het niet", zei demissionair premier Mark Rutte donderdag in de Tweede Kamer tijdens het coronadebat.

"We bekijken het iedere week, niet iedere keer met een persconferentie. We hopen dat 28 april kan, maar het is geen garantie." De eerste stap wil het kabinet pas nemen als de piek van de huidige derde golf achter ons ligt.

Stuur op data, niet datums

In de Kamer is er de roep om meer te kijken naar data, zoals de vaccinatiegraad en het aantal bezette ziekenhuisbedden met coronapatiënten. Op basis daarvan is er nog helemaal geen versoepeling mogelijk, concludeerde bijvoorbeeld intensivecarebaas Diederik Gommers dinsdag.

"We kunnen echt niet versoepelen voordat alle zestigplussers gevaccineerd zijn", zei Gommers in het televisieprogramma Beau. Er moet volgens hem "een wonder gebeuren" om 28 april te halen. De ic-baas denkt dat een daling van de ziekenhuiscijfers niet eerder dan mei zichtbaar zijn.

Het RIVM vermoedt dat de piek inmiddels is bereikt. "Een hoopvol signaaltje", zei Rutte daarover.

Ploumen: 'Stop met geven van valse hoop'

PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt dat Rutte week na week "valse hoop" biedt door nu bij iedere stap met versoepelingen een specifieke datum te noemen. "Er liggen nog steeds veel mensen op de ic's. Tegen die achtergrond biedt Rutte versoepelingen. Houd daarmee op", zei Ploumen.

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vreest dat nieuwe teleurstellingen tot cynisme en wantrouwen leiden. Ook hij wil meer sturen op data in plaats van datums. "Ik ben bang dat er hoop wordt geboden die toch tot teleurstelling leidt. Er wordt ons een wortel voorgehouden waar je eindeloos achteraan hobbelt, maar nooit dichterbij komt."

Het kabinet stuurt ook op data, zei Rutte. Op basis daarvan wordt een datum in het nieuwe stappenplan voor versoepelingen bepaald, dat wil hij blijven doen. "Helemaal niets noemen lijkt ons ook gek", aldus de premier.