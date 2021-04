D66 laat een intern onderzoeksteam kijken naar meldingen die de partij heeft ontvangen over mogelijk ongewenst en grensoverschrijdend gedrag van het nieuwe Kamerlid Sidney Smeets. Dat zegt partijvoorzitter Anne-Marie Spierings woensdag, nadat deze week meerdere jonge mannen aan de bel trokken over berichten van Smeets op sociale media.

Eind maart kwam de eerste melding al binnen van een melder die zei namens anderen te spreken. "Samen met Sigrid Kaag heb ik op basis van die melding al een indringend gesprek gehad met Smeets", aldus Spierings.

Andere jongeren deelden deze week op Twitter screenshots van gesprekken met Smeets. "Die zijn voor de partij aanleiding geweest opnieuw het gesprek met hem aan te gaan."

D66-leider Kaag laat in een reactie weten dat er in haar partij "geen ruimte voor grensoverschrijdend gedrag" is. "D66 stelt duidelijke normen aan hoe mensen binnen onze partij zich dienen te gedragen. Daarom nemen we deze berichten zeer serieus", schrijft ze. "Daarbij is zorgvuldigheid gepast, voor de persoonlijke veiligheid van eenieder die betrokken is."

Smeets zegt het "zeer naar" te vinden dat mensen contact met hem "als ongewenst hebben ervaren". "Ik heb me naar mijn beste weten altijd gedragen binnen de wetten die in Nederland gelden. Ik snap heel goed dat de partij dit serieus oppakt. Dat steun ik zeer en vanzelfsprekend werk ik mee aan alles wat van mij wordt gevraagd", aldus het Kamerlid op de website van D66.

Het is de tweede keer in korte tijd dat D66 wordt geconfronteerd met ongewenste omgangsvormen binnen de partij. In december plaatste een anonieme klokkenluider een verhaal online waarin een prominent lid van de partij werd beschuldigd van seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Extern onderzoek heeft hier geen bewijs voor gevonden. Wel kwamen er andere meldingen binnen van mensen die zich in de partij onveilig hebben gevoeld.