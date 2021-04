De Limburgse gouverneur Theo Bovens (CDA) stapt op nadat eerder op vrijdagmiddag het college van Gedeputeerde Staten (GS) van Limburg al per direct opstapte. Het college reageerde daarmee op een debat in de Provinciale Staten over de gang van zaken rond voormalig directeur Herman Vrehen van landschapsbeheerder IKL. Volgens NRC heeft Vrehen, voormalig CDA-gedeputeerde, tonnen aan subsidies doorgesluisd naar eigen bv's.

Gouverneur Bovens maakte zijn aftreden vrijdagmiddag bekend in een toespraak voor Provinciale Staten. Hij blijft wel waarnemer tot er een opvolger is benoemd.

In de Provinciale Staten leek zich een meerderheid af te tekenen voor een motie van wantrouwen tegen GS, ingediend door de PVV. De gedeputeerden waren deze motie voor. Namens het college maakte gedeputeerde Andy Dritty (Lokaal-Limburg) het terugtreden bekend. "De signalen zijn helder, het vertrouwen ontbreekt", zei Dritty. "Er wordt ge- en veroordeeld zonder waarheidsvinding."

Op 26 maart stapten de Limburgse CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus al op vanwege hun rol in de affaire. Een van de bedrijven van Vrehen hield zich bezig met bosbeheer. Koopmans en Mackus hielpen dat bedrijf volgens een publicatie in NRC aan opdrachten.

Motie roept ook gouverneur op weg te gaan

De motie van de PVV was overigens niet alleen gericht tegen de gedeputeerden, maar ook tegen Bovens in diens rol van hoeder van de integriteit. Ook de SP riep Bovens vrijdag op de eer aan zichzelf te houden. Wat Bovens gaat doen, is nog niet duidelijk.

Vorige week zei de gouverneur dat de onderste steen boven moet komen in de IKL-kwestie. De affaire rond Vrehen en het opstappen van twee gedeputeerden noemde hij schadelijk voor het vertrouwen in het Limburgse bestuur. Als de berichten rond Vrehen kloppen, vindt Bovens de gang van zaken "onaanvaardbaar en onuitlegbaar", zei hij een week geleden tijdens het eerste Statendebat over de kwestie.

Limburg kent bestuur zonder coalitieprogramma

Limburg kent een extraparlementair bestuur, een vinding van Koopmans. Dat betekent dat er geen coalitieprogramma is en dat besluiten met wisselende meerderheden worden genomen. Het aanvankelijk zevenkoppige college werd tot nog toe door een meerderheid in de Staten gesteund.

Nadat het CDA-smaldeel het college twee weken geleden verlaten had, kozen vrijdag ook de overige vijf gedeputeerden van VVD, Lokaal-Limburg, Forum voor Democratie, PVV en voorheen GroenLinks voor de aftocht. De vergadering van Provinciale Staten werd rond 15.30 uur geschorst voor overleg van de fractievoorzitters.