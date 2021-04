Twee jaar na de breuk tussen Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet en medeoprichter Henk Otten wordt het conflict tussen de twee nu uitgevochten bij de kantonrechter. Inzet zijn rechtszaken die de voormalige politieke vrienden over en weer hebben aangespannen in een arbeidsconflict. Ze proberen nu tot een schikking te komen.

Alleen Otten kwam vrijdagochtend opdagen bij de Amsterdamse kantonrechter: FVD-fractievoorzitter Baudet is in Den Haag op bezoek bij informateur Herman Tjeenk Willink.

Advocaat Remco Verkerke betoogde namens de Stichting Ondersteuning Tweede Kamerfractie dat Otten tot de zomer van 2019 medewerker van de fractie was en zich had moeten houden aan de geheimhoudingsplicht die onderdeel was van zijn arbeidscontract. Hij stelde dat Otten die geheimhouding zeventien keer heeft overtreden door uitspraken in de media te doen en eiste als genoegdoening een bedrag van 170.000 euro.

Otten verweerde zich door te zeggen dat hij in de eerste plaats medeoprichter van de partij is en in die hoedanigheid de dagelijkse leiding had. Hij was daarnaast ook penningmeester van het partijbestuur en bestuurder van het wetenschappelijk instituut. Het arbeidscontract als fractiemedewerker was niet meer dan een constructie om hem een salaris te kunnen geven uit het budget dat de partij ter beschikking werd gesteld door de Tweede Kamer, ter ondersteuning van de fractie.

"Van een normale werkgever-werknemerverhouding was dan ook absoluut geen sprake. Baudet en ik spraken voor de verkiezingen in 2017 af dat als we de Kamerzetels zouden krijgen, we hetzelfde salaris zouden gaan verdienen." Omdat Otten al die verschillende rollen had, zei hij dat van schending van de geheimhoudingsplicht dan ook geen sprake is.

Rechter zet vraagtekens bij beide kanten van het verhaal en stuurt aan op schikking

Op zijn beurt bracht Otten naar voren dat hij in zijn naam en goede eer is aangetast door Baudet, die hij "niet voor rede vatbaar" en "iemand met wie geen afspraken te maken zijn" noemde. Hij stelde dat "Baudet en zijn clan" er tot op de dag van vandaag op uit zijn om zijn "reputatie verder te beschadigen" en hem "politiek en zakelijk kalt te stellen".

Otten eist als genoegdoening voor de geleden schade een bedrag van 116.000 euro, een jaarsalaris en onmiddellijke betaling van een uitstaande factuur van 42.000 euro. Ook wil hij een hele lijst getuigen oproepen, onder wie Baudet, oud-senator Paul Cliteur en voormalig Kamerlid en huidig senator Theo Hiddema.

De rechter zette "bij beide vorderingen grote vraagtekens" en hield Verkerke daarnaast voor dat bij het inroepen van de geheimhoudingsplicht vraagtekens kunnen worden gezet, aangezien Otten "zo veel verschillende petten op had". Verkerke moest toegeven dat je daarover kan discussiëren. De rechter stelde voor te onderzoeken of het mogelijk is om tot een schikking te komen. Beide partijen stemden daarmee in. Hiervoor krijgen ze van de rechter tot 11 mei de tijd, anders volgt alsnog een vonnis.

Dit arbeidsconflict is niet de enige rechtszaak die loopt tussen de voormalige politieke vrienden. In de door Otten aangespannen smaadzaak moeten Baudet en anderen binnenkort bij het Amsterdamse gerechtshof verschijnen.