Theo Hiddema gaat weer aan de slag bij Forum voor Democratie (FVD), zegt hij woensdag tegen NRC. De strafrechtadvocaat stapte in november nog uit de Tweede Kamerfractie vanwege ruzie binnen de partij, maar zegt nu als senator in de Eerste Kamer terug te keren bij FVD.

Hiddema zal de zetel innemen van oud-FVD'er Nicky Pouw-Verweij, die voor JA21 de Tweede Kamer ingaat en daarmee haar plaats in de senaat opgeeft. Hij zegt tegen de krant terug te willen keren als volksvertegenwoordiger omdat FVD "een wonderschoon programma" heeft.

In november verklaarde de 77-jarige politicus zichzelf nog "politiek arbeidsongeschikt" en vertrok hij abrupt uit de Tweede Kamer. De strafpleiter ging weg vanwege antisemitische en extreemrechtse uitspraken in WhatsApp-groepen bij jongerentak JFVD.

"In dat gewoel was ik beland en ik had er geen zin meer in, want je wordt toch met die smurrie geassocieerd. Ik heb me voldoende georiënteerd en ik weet nu: er zitten geen wappies meer achter de gordijnen", aldus Hiddema woensdag in een verklaring in NRC.

Interne ruzie leidde tot leegloop bij FVD

Door het gedoe binnen Forum voor Democratie vertrok een groot aantal kandidaat-Kamerleden en senatoren. Toen Thierry Baudet een intern referendum over het partijleiderschap won, stelde Hiddema zichzelf beschikbaar als lijstduwer voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar kwam hij later weer van terug.

Hiddema had in 2019 ook al plaats kunnen nemen in de Eerste Kamer, vanwege het grote aantal voorkeursstemmen dat hij kreeg bij de Provinciale Statenverkiezingen. Hij zat destijds in de Tweede Kamer voor FVD en wilde die overstap niet maken.

Zijn werk als senator wil Hiddema gaan combineren met zijn werkzaamheden als strafrechtadvocaat. Mogelijk wordt hij volgende week dinsdag al beëdigd.