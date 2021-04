Kamerlid Vera Bergkamp (D66) is woensdag verkozen tot Kamervoorzitter. Ze kreeg in de eerste ronde direct voldoende stemmen. Ze volgt hiermee Khadija Arib (PvdA) op, die sinds 2016 voorzitter was.

Bergkamp kreeg in de eerste stemronde 74 van de geldige 139 stemmen. Haar opponenten Martin Bosma (PVV) en Khadija Arib (PvdA) kregen respectievelijk 27 en 38 stemmen.

"Een eer en verantwoordelijkheid waar ik veel zin in heb", reageerde Bergkamp, die sinds 2012 in de Kamer zit. Ze noemde "de toeslagenaffaire, de uitvoeringsorganisaties, de verhuizing van komende zomer, maar liefst zeventien verschillende fracties - en dat allemaal in coronatijd - een enorme opgave".

Bergkamp omschreef zichzelf woensdag in het debat dat aan de verkiezing voorafging als een verbindende leider en als vasthoudend. De Kamer vroeg alle kandidaat-voorzitters hoe zij ervoor willen zorgen dat de machtspositie van de Kamer ten opzichte van het kabinet verbeterd wordt.

Ook wil de Kamer dat de voorzitter zich in de komende jaren gaat inzetten voor een betere en snellere informatievoorziening. Renske Leijten van de SP zei dat de Kamer dé macht is. "Als wij alsmaar als tegenmacht worden gezien, dan kunnen we werken totdat we erbij neervallen of ziek worden en helaas gebeurt dat met collega's van ons. Maar dat hoort niet zo te zijn", zei het Kamerlid.

Bergkamp zei vervolgens dat Leijten dit goed had verwoord. "Wij zijn de verkozen vertegenwoordigers." Ze wil streng gaan optreden omtrent de informatievoorziening en een bondgenoot van de Kamer worden. Ook moeten fracties volgens haar meer tijd krijgen om wetgeving te controleren.

Ze was de afgelopen jaren onder meer functiesecretaris en ondervoorzitter, die samen met de Kamervoorzitter het presidium (dagelijkse bestuur) vormt. Bergkamp verving Arib meerdere keren op momenten dat ze afwezig was. Als Kamerlid hield Bergkamp zich de laatste jaren bezig met emancipatie en zorg en zette ze zich in voor regulatie van de wietteelt.

"Er mag geen plaats zijn voor handjeklap en koehandel", zei PVV-Kamerlid Gidi Markuszower in het debat. Hij verwees daarmee naar insinuaties over een mogelijke steunafspraak tussen D66 en VVD. Dinsdag werd bekend dat D66-leider Sigrid Kaag en VVD-leider Mark Rutte elkaar tijdens Pasen hebben gebeld en over het Kamervoorzitterschap hebben gesproken.

Kaag zei dinsdag dat ze absoluut geen afspraken met de VVD heeft gemaakt over steun voor Bergkamp. Ze had hem naar eigen zeggen alleen geïnformeerd. Onder anderen PVV-leider Geert Wilders en Lilianne Ploumen (PvdA) twijfelden hier aan.

Bergkamp herhaalde woensdag dat er geen sprake van een steunbetuiging was. "Het is goed gebruik om elkaar te informeren, maar er zijn geen afspraken gemaakt."