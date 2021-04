De nieuwe Tweede Kamervoorzitter moet ervoor gaan zorgen dat de machtspositie van het parlement sterker wordt en de informatievoorziening vanuit het kabinet verbeterd wordt. Dat bleek woensdag uit het debat voorafgaand aan de stemming. Meerdere partijen willen weten hoe de kandidaat-voorzitters dit gaan bewerkstelligen als ze verkozen worden.

De drie kandidaten, Khadija Arib (PvdA), Martin Bosma (PVV) en Vera Bergkamp (D66) zijn naar de Kamer gekomen om vragen te beantwoorden en uit te leggen waarom juist zij geschikt zijn als voorzitter.

Verschillende partijen willen weten hoe de voorzitter ervoor gaat zorgen dat de Kamer meer tegenmacht kan bieden aan het kabinet. "De verhouding tussen Kamer en de het kabinet kan steviger", zei onder anderen Laura Bromet (GroenLinks).

Renske Leijten van de SP wil van de kandidaten weten hoe ze tegen de machtsverhouding aankijken. "Is de kamer nou de macht of de tegenmacht? Ik vind namelijk dat wij de macht zijn. Als wij alsmaar als tegenmacht worden gezien, dan kunnen we werken totdat we erbij neervallen of ziek worden, en helaas gebeurt dat met collega's van ons. Maar dat hoort niet zo te zijn. Wij zijn de macht."

Kamer wil dat kabinet sneller en juiste informatie verschaft

Een ander belangrijk punt voor de Kamer is de informatievoorziening vanuit het kabinet. De Kamerleden willen dat de nieuwe voorzitter zich gaat inzetten voor een transparanter en sneller proces. "Informatierecht is een van onze belangrijkste instrumenten en nodig voor Kamerleden om de rol van controleur goed uit te voeren. We hebben te vaak, en niet alleen bij de toeslagenaffaire, gezien dat antwoorden erg laat komen of er geen antwoorden komen", zei Anne Kuik (CDA).

Later op woensdagmiddag zullen de drie kandidaten de vragen beantwoorden en een pleidooi houden. Daarna volgen twee of meerdere stemrondes.

De Kamervoorzitter is een van de 150 parlementariërs en geeft leiding aan de vergaderingen in de Tweede Kamer. Daarnaast vertegenwoordigt de voorzitter de Tweede Kamer in Nederland en geeft de voorzitter leiding aan de interne organisatie.