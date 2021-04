De verslagen van de gesprekken die de zeventien fractievoorzitters de komende tijd met de nieuw aangestelde informateur Herman Tjeenk Willink zullen voeren, worden openbaar. Dat gebeurde vorige week ook met de oude verslagen.

De Tweede Kamer nam het besluit dinsdag tijdens een debat over de aanstelling van een nieuwe informateur. Volgens JA21-leider Joost Eerdmans is deze openheid essentieel om het vertrouwen te herstellen.

De gespreksverslagen van de eerste verkenningsronde, die twee weken geleden begon, werden vorige week openbaar gemaakt, omdat de Kamer alles wilde weten over de omstreden passage over CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt.

Uit de documenten, die donderdagochtend werden vrijgegeven, bleek dat VVD-leider Mark Rutte degene was die over Omtzigt had gesproken. Hij had dit eerder ontkend in een interview met Nieuwsuur. In het felle debat dat erop volgde, zei Rutte dat hij zich dit "verkeerd herinnerde".

Informateur Tjeenk Willink wacht nu de zware taak om uit te zoeken hoe het geschonden vertrouwen hersteld kan worden. Hij moet over drie weken verslag uitbrengen en constateren of er nog genoeg vertrouwen tussen partijen is of kan ontstaan om een coalitie te vormen. Op dat moment zullen ook de verslagen van de gevoerde gesprekken openbaar worden.