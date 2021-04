Rutte: 'Informateur moet aan de slag met vraagstuk macht en tegenmacht'

VVD-leider Mark Rutte steunt de aanstelling van Tjeenk Willink en wil dat hij gaat uitzoeken hoe het vertrouwen herteld kan worden. "Ik heb gereflecteerd op wat hier is gebeurd (zware debat van afgelopen donderdag, red.) en op de moties. Er valt veel over te zeggen, maar in ieder geval is de rode draad in het hele vraagstuk die van macht en tegenmacht." Volgens Rutte moet er in de eerste fase van de formatie worden gesproken over hoe er in de toekomst moet worden omgegaan met regeerakkoorden en met de bevoegdheden van de Tweede Kamer.