Marijnissen: 'Ziet Rutte zelf niet in dat hij sta-in-de-weg is voor snelle formatie?'

SP-leider Lilian Marijnissen vraagt aan Rutte of hij zelf niet in ziet dat "hij een sta-in-de-weg is voor de gewilde vlotte snelle formatie. "De motie van wantrouwen is door de hele oppositie breed gesteund en de ChristenUnie heeft zaterdag ook aangegeven dat ze geen heil meer zien in een kabinet met Rutte als premier", aldus Marijnissen. Ze riep dit weekend andere fractievoorzitters al op om zich uit te spreken over de kwestie.



Volgens Rutte moet de komende fase van de formatie eerst over inhoud gaan. Over hoe er in de toekomst moet worden omgegaan met macht en tegenmacht, over de verhouding tussen de mensen in het land en de overheid en over de verhouding tussen het Kabinet en de Tweede Kamer. "Pas op het eind van een formatie praat je over de posities, zoals die van premier", antwoordt Rutte. Hij lijkt hiermee de kwestie van wel of geen steun voor hem als premier op de lange baan te schuiven.



Officieel wordt er inderdaad pas in een latere fase van de formatie gesproken over welke personen op welke posities worden gezet, maar over het algemeen levert de grootste partij (als deze partij deel uitmaakt van de coalitie) de premier. De hele VVD-campagne was bovendien gericht op Rutte.