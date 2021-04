De Tweede Kamer wil Herman Tjeenk Willink dinsdag aanwijzen als informateur om de vastgelopen kabinetsformatie vlot te trekken. De PvdA'er moet gaan uitzoeken welke partijen samen een kabinet willen gaan vormen.

Dat werd duidelijk na overleg van de zeventien partijleiders met Kamervoorzitter Khadija Arib.

De inmiddels 79-jarige Willink staat op voldoende afstand van de huidige politiek. Dat was een harde voorwaarde van de Tweede Kamer na de twee gestopte verkenningskoppels die ook actief waren in het demissionaire kabinet en in de Eerste Kamer.

De Tweede Kamer debatteert dinsdagmiddag over de benoeming van de informateur. Met een meerderheid achter hem, is de kans groot dat dit Willink wordt. De Kamer zal ook bespreken welke opdracht hij meekrijgt.

Verkenning liep in de soep

Na de verkiezingen zijn door de Kamer verkenners aangesteld, maar dat liep op een fiasco uit. Vorige week donderdag besloot de Kamer na een urenlang debat dat het vertrouwen hersteld moet worden door een onafhankelijke en gezaghebbende informateur.

Minister van Staat Willink, oud-voorzitter van de Eerste Kamer en voormalig vicepresident van de Raad van State, heeft veel ervaring als informateur. De in 1942 in Amsterdam geboren Willink bekleedde die functie bij de vorming van de kabinetten Paars I, Rutte I en Rutte III.

Hoewel de nieuwe informateur lid is van de PvdA, is bij hem van een uitgesproken sociaaldemocratisch profiel geen sprake. Tjeenk Willink is iemand die goed boven de partijen kan staan. Een éminence grise, iemand met gezag, een jurist naar wie geluisterd wordt. Iemand ook die met een droge grap in een pijnlijke situatie voor relativering kan zorgen.

Die eigenschappen, en het feit dat hij al sinds 2012 niet meer actief is in de politiek, zullen hem van pas komen in zijn nieuwe functie waarin hij nogal wat politieke knopen zal moeten ontwarren.