PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer, zo maakte hij maandag bekend. Hij zal het in elk geval opnemen tegen Khadija Arib (PvdA), de huidige Kamervoorzitter.

"De Kamer weer als tegenmacht. Niet meer als lammetje van het kabinet, maar als leeuw van het dualisme. Nu meer dan ooit", zo legt de PVV'er zijn kandidatuur uit op Twitter.

Het is de tweede keer dat Bosma zich in de strijd werpt. In januari 2016 deed hij dat ook. Toen moest hij het echter afleggen tegen Arib. Destijds waren Madeleine van Toorenburg (CDA) en Ton Elias (VVD) de andere kandidaten.

Aribs voorganger was Anouchka van Miltenburg (VVD). Zij trad af nadat haar funtioneren verschillende keren flink was bekritiseerd.

Bosma is al ondervoorzitter

Arib (PvdA) werd in maart 2017 herkozen. Toen had ze geen concurrentie, ook niet van Bosma. Arib heeft al laten weten graag voorzitter te willen blijven.

De 56-jarige Bosma is een van de ondervoorzitters van de Tweede Kamer en leidt vaker vergaderingen en debatten.

De nieuwe Tweede Kamer kiest woensdag een voorzitter. Kamerleden die deze functie ambiëren, kunnen zich tot dinsdag 10.00 uur aanmelden.

Dinsdag komen overigens ook de fractievoorzitters bijeen om te bespreken hoe de tot nu toe roerig verlopen formatie hervat kan worden. Dat staat echter geheel los van de strijd om het Kamervoorzitterschap.