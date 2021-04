Marnix van Rij is de nieuwe interim-partijvoorzitter van het CDA, zo meldt de partij zaterdag. Van Rij start volgende week en blijft in ieder geval tot het najaar van 2021 aan. Het CDA meldt tevens dat demissionair defensieminister Ank Bijleveld 'buitengewoon adviseur' wordt van het landelijk bestuur.

Van Rij volgt Rutger Ploum op, die vanwege de flinke verkiezingsnederlaag van het CDA zijn vertrek aankondigde. Het CDA verloor vier zetels en telt nu vijftien Tweede Kamerleden.

De partij meldt dat Van Rij, een voormalig wethouder en Eerste Kamerlid, "sturing" moet gaan geven aan de evaluatie van de verkiezingen en de campagne, terwijl hij met Bijleveld zich moet richten op de toekomst van de partij. Daarbij moet "het CDA-gedachtegoed bewaakt worden", aldus de fractie.

Bijleveld heeft als taak meegekregen om het CDA-bestuur "scherp te houden en te adviseren over onder meer politieke kwesties". De minister van Defensie moet tevens advies uitbrengen over hoe het partijbestuur Den Haag en de regiofracties met elkaar kan verbinden, en de partijcultuur- en organisatie bewaken.

CDA maakte lastig jaar door

Het CDA maakte een lastig 2020 door. Een lijsttrekkersverkiezing, die gewonnen werd door de demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge, liep niet vlekkeloos. De Jonge won nipt van kritisch Kamerlid Pieter Omtzigt, maar er ontstond twijfel over het verloop van de verkiezing.

De Jonge legde vervolgens in december zijn functie als CDA-leider neer, omdat hij het niet combineren met zijn portefeuille als minister. Wopke Hoekstra volgde hem op, maar de demissionair minister van Financiën had maar een relatief korte voorbereidingstijd op de verkiezingen in maart. Voormalig partijvoorzitter Ploum vertelde eerder dat beide CDA-leiders niets aan de teleurstellende verkiezingsuitslag konden doen.