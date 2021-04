VVD-leider Mark Rutte wil aanblijven, ondanks de partijen die zeggen niet met hem in een kabinet te willen. "Ik ben strijdbaar", zegt hij tegen de camera's van de NOS en RTL Nieuws. Dat nu ook zijn coalitiegenoot Gert-Jan Segers van de ChristenUnie niet met hem in een nieuw kabinet wil stappen, verandert daar niets aan.

Rutte noemt de boodschap van Segers " heel heftig", citeert RTL Nieuws. "Met Gert-Jan heb ik de afgelopen jaren zo goed samengewerkt." De premier zegt "ervan overtuigd te zijn" dat de partijen tot compromissen kunnen komen, en de formatiegesprekken op inhoud gevoerd moeten worden.

De partijen die tot een regeerakkoord komen, gaan er zelf over wie ze naar voren schuiven voor ministersposten, en ook het premierschap, zegt de VVD-voorman.

Eerder op de zaterdag meldde zijn partij al dat de premierskandidaat 'gewoon' Mark Rutte blijft. "De VVD staat volop achter Rutte, hij heeft onze onvoorwaardelijke steun", aldus fractievoorzitter Sophie Hermans en partijvoorzitter Christianne van der Wal.

Van der Wal en Hermans erkennen dat er fouten zijn gemaakt, maar benadrukken dat Rutte "de man is die Nederland tien jaar lang door meerdere grote crises heeft geloodst". Het is volgens hen geen optie om met Rutte te breken.

Boodschap van ChristenUnie betekent breuk van oude coalitie

Het is de eerste reactie vanuit de VVD na het nieuws van zaterdag dat voormalig coalitiepartner ChristenUnie niet meer met de partij van Rutte wil regeren. Daarmee lijkt er vrijwel geen kans meer te zijn op een nieuwe meerderheidscoalitie met de VVD, gezien de voltallige oppositie eerder al het vertrouwen in de demissionair premier had opgezegd.

Een minderheidskabinet met het CDA en D66 behoort nog tot de opties, maar Rutte zelf leek daar niet enthousiast over. De premier zou zelf een stap terug kunnen doen binnen zijn partij, maar Rutte vertelde eerder al dat hij "nog geen moment aan opstappen dacht". Ook zijn partij lijkt die optie nu uit te sluiten.

Volgens de NOS is er binnen de achterban van de VVD nog volop steun voor Rutte. De partij vermoedt dat er voldoende ruimte is om het vertrouwen met andere partijen te herstellen. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers stelde zaterdag juist dat er "te veel was gebeurd" en hij daarom niet meer met Rutte kon samenwerken.

Fractievoorzitters komen dinsdag bijeen

Dinsdag gaan de fractievoorzitters opnieuw om de tafel met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib om een nieuwe informateur te zoeken. De VVD stelt in een reactie dat het de komst van een nieuwe informateur wil afwachten.

Als het scenario waarin geen nieuwe coalities mogelijk zijn werkelijkheid wordt, zou Nederland opnieuw naar de stembus moeten. Dit is echter niet wenselijk gezien het coronavirus opnieuw is opgelaaid en het land zich te midden van een derde coronagolf bevindt.