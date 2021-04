De fractievoorzitters van de Tweede Kamer gaan dinsdag met Kamervoorzitter Khadija Arib om de tafel om te bepalen welke personen geschikt zouden zijn als informateur. De voltallige Kamer liet eerder al weten dat zij iemand zoeken die "gezag heeft, en ver afstaat van de actuele politiek".

Verkenners Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) legden vrijdagmiddag officieel hun taken neer nadat de Kamer al had duidelijk gemaakt dat zij nieuwe kandidaten wilden aanstellen. Eerder stopten Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) al als verkenner, nadat Ollongren werd gefotografeerd en haar vertrouwelijke notities zichtbaar waren. Die legden een bom onder het formatieproces.

De voornaamste taak van de opvolgers van Koolmees en Van Ark is het herstellen van het vertrouwen tussen de partijen. De verdere invulling van het takenpakket van de nieuwe informateur wordt dinsdag besproken, blijkt uit een persbericht vanuit de Tweede Kamer.

Uit de verslagen van de informateur moet blijken of er nog kansen zijn om een coalitie te smeden. Zaterdag maakte de ChristenUnie bekend dat de partij niet met de VVD van demissionair premier Mark Rutte wil regeren, waarmee de opties voor een meerderheidskabinet met de VVD opdrogen. Eerder had namelijk al de voltallige oppositie het vertrouwen in Rutte opgezegd en laten weten dat zij niet met hem willen regeren.

Een minderheidskabinet met de voormalige coalitiepartners CDA en D66 - in totaal 73 zetels - behoort nog steeds tot de mogelijkheden, maar Rutte heeft meermaals herhaald dat deze optie niet zijn voorkeur geniet. CDA en D66 kunnen samen ook nog besluiten een coalitie te vormen zonder de grootste partij van Nederland, maar dit is in de geschiedenis slechts drie keer eerder voorgekomen.

Geen duidelijke regels over rol van verkenners

Er zijn geen duidelijke regels in het formatieproces. Normaliter stelt de Kamer eerst verkenners aan om mogelijke coalities te onderzoeken, voordat een informateur met de beoogde coalitiepartners aan tafel gaat om tot een regeerakkoord te komen.

De Kamer meldt in het nieuwe persbericht echter op zoek te zijn naar een informateur, en niet naar nieuwe verkenners. Sinds 2012 heeft de Tweede Kamer de regie in de kabinetsformatie. Daarvoor was deze taak toebedeeld aan de koningin.