Geen nieuwe ontwikkelingen in extra ingelast NOS Journaal

In het extra ingelaste NOS Journaal zijn - tegen onze verwachting in - geen nieuwe ontwikkelingen gemeld. Het journaal was naar aanleiding van de keuze van de ChristenUnie om niet in een volgend kabinet met premier Mark Rutte te stappen.



Mogelijk zijn er later vandaag of komende dagen nog andere ontwikkelingen. We houden je via dit liveblog op de hoogte.