Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog geen aangifte binnen over het lekken van informatie uit de verkenning richting demissionair premier en VVD-leider Mark Rutte. De Rijksrecherche ziet op dit moment ook nog geen reden om zelf een onderzoek op te starten, bevestigt een woordvoerder van het OM Den Haag na berichtgeving van RTL Nieuws.

Tijdens het debat over de Omtzigt-notitie bleek dat Rutte donderdagochtend om 7.30 uur "via via" te horen kreeg dat in de openbaar gemaakte verslagen terug te lezen zou zijn dat hij Omtzigt had genoemd. Deze informatie kreeg Rutte eerder dan de andere Kamerleden, die de verslagen pas vanaf 9.00 uur konden inlezen.

Rutte weigerde echter duidelijk te maken wie zijn bron was, tot onvrede van andere Kamerleden.

De Rijksrecherche kan dit schenden van het ambtsgeheim onderzoeken als er aangifte is gedaan, maar daar is nu nog geen sprake van, zegt de woordvoerder. "Het staat belanghebbenden natuurlijk vrij om aangifte te doen als ze dat nodig achten."

Het is ook mogelijk dat de Rijksrecherche ambtshalve een onderzoek begint, maar dat is nu volgens de woordvoerder nog niet het geval. Of dat in de toekomst nog gaat gebeuren, kon hij niet zeggen.