Kamervoorzitter Khadija Arib neemt de komende dagen contact op met alle zeventien fractievoorzitters "en komt na het Paasweekend met een voorstel voor het verdere proces" van de formatie, laat haar woordvoerder weten. De Tweede Kamer besloot donderdag dat een nieuwe verkenner, die verder af staat van het centrum van de macht, moet onderzoeken hoe het vertrouwen hersteld kan worden.

Er zijn twee weken verstreken sinds de verkiezingen. Nederland hoopte vanwege de coronacrisis op een snelle formatie, maar inmiddels is het een grotere chaos dan ooit tevoren.

De Tweede Kamer debatteerde donderdag tot diep in de nacht over de mislukte verkenning en de rol die VVD-leider Mark Rutte hierin speelde. Daarbij werd erop aangedrongen afscheid te nemen van verkenners Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD), die tevens intimi van hun partijleiders zijn. Zij legden daarop vrijdagmiddag officieel hun taken neer.

Een nieuwe "gezaghebbende, onafhankelijke verkenner met een grote afstand tot de actuele politiek en de partijen" moet van de Kamer nu onderzoeken hoe het geschonden vertrouwen hersteld kan worden. Het is nog onduidelijk wie deze rol zal gaan invullen.

Onafhankelijke verkenner wacht enorm zware opgave

Een ding is duidelijk: de nieuwe verkenner wacht een enorm zware opgave. Rutte liep donderdag grote politieke schade op door zijn rol in de notitie "positie Omtzigt, functie elders" in de aantekeningen van oud-verkenner Kajsa Ollongren.

Een motie van wantrouwen, waarmee een bewindspersoon wordt opgeroepen te vertrekken, haalde geen meerderheid maar werd wel door maar liefst 72 Kamerleden gesteund. Alleen D66, CDA en CU steunden de motie niet.

D66-leider Kaag zei daarbij dat het niet meer vanzelfsprekend is dat Rutte het voortouw zou moeten nemen in de vorming van een nieuw kabinet. De VVD-leider zei na afloop dat hij "vreselijk hard zal gaan werken" om het vertrouwen terug te winnen.

De nieuwe verkenner zal moeten uitzoeken wie van de partijen nog samen met Rutte aan de formatietafel wil plaatsnemen.