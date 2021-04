Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vrijdagochtend met koning Willem-Alexander gesproken over de situatie die is ontstaan rondom de formatie van het kabinet, heeft de Rijksvoorlichtingsdienst laten weten.

Het formatieproces is hevig opgeschud sinds 25 maart. De toenmalige verkenner Kajsa Ollongren (D66) werd toentertijd gefotografeerd terwijl haar aantekeningen over de formatiegesprekken zichtbaar waren. Vooral één zin over het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die "elders" een functie zou moeten krijgen, deed stof opwaaien.

In de nacht van donderdag op vrijdag volgde een nieuw slopend debat, waarin de voltallige oppositie het vertrouwen in demissionair premier Mark Rutte opzegde. Mede door de aangenomen motie van afkeuring is op dit moment onduidelijk hoe de formatiegesprekken verder kunnen. Arib ging daarover in gesprek met Willem-Alexander.

De koning heeft sinds 2012 geen leidende rol meer in het formatieproces. Daar stemde de Tweede Kamer destijds mee in. Zij wijst sindsdien zelf een informateur en eventueel verkenners aan voor de formatie. Dit zou de transparantie van het proces ten goede moeten komen.

Het is wel gebruikelijk om de koning op de hoogte te houden. Volgens een woordvoerder van Arib informeert de voorzitter de koning "regelmatig". Dat gebeurde vorige maand ook al, enkele dagen na de verkiezingen.

De Kamer maakte in de nacht van donderdag op vrijdag duidelijk dat er opnieuw een verkenner aangewezen moet worden: Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) moeten hun taken neerleggen.