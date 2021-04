Ayfer Koç, de vrouw van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, heeft het besluit van demissionair premier Mark Rutte om niet op te stappen vrijdagochtend fel bekritiseerd. Volgens Koç kan Rutte het vertrouwen in de rechtsstaat niet meer herstellen. Omtzigt heeft nog niet gereageerd op het debat.

"Het wordt steeds erger en stuitender, die arrogantie van de macht", twittert Koç vrijdagochtend. "Deze premier kan toch nooit meer het vertrouwen in de rechtsstaat herstellen? Deze tijd vraagt om dienend leiderschap. We staan voor grote problemen die structureel en daadkrachtig aangepakt moeten worden."

Koç vervolgt: "Het moet afgelopen zijn met brandjes blussen, fouten wegmoffelen, liegen, de Kamer belangrijke informatie onthouden, het tegenwerken van Kamerleden en met imago bezig zijn." Deze kritiek heeft haar man Omtzigt herhaaldelijk geuit in de Tweede Kamer en onlangs gebundeld in het boek Een nieuw sociaal contract.

De positie van Rutte wankelt door zijn uitspraken over Omtzigt tijdens de verkenning. Na een urenlang debat, dat de premier met moeite overleefde, vertelde Rutte dat hij "geen enkel moment" aan opstappen heeft gedacht.

Het Kamerdebat draaide om de vraag wie met de toenmalige verkenners Ollongren en Jorritsma had gesproken over de positie van de kritische Omtzigt, die 'elders' een functie zou moeten krijgen. Uit vrijgegeven verslagen van de verkenning bleek dat Rutte dat had gezegd, hoewel de premier in gesprek met journalisten beweerde dat hij niet over Omtzigt had gesproken. Tijdens het debat zei Rutte dat hij zich dat "verkeerd had herinnerd".

De voltallige oppositie steunde in de nacht van donderdag op vrijdag een motie van wantrouwen tegen Rutte. De motie werd echter verworpen doordat zijn oude coalitiepartners D66, CDA en de ChristenUnie tegen de motie stemden. D66 en CDA dienden daarna een motie van afkeuring in, die wél werd aangenomen.