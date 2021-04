VVD-leider Mark Rutte heeft donderdag geen moment aan opstappen gedacht, zei hij vrijdagochtend desgevraagd in reactie op het zware debat. Hij wil zijn "stinkende best" gaan doen en "vreselijk hard werken" om het vertrouwen van de Kamer en de samenleving terug te verdienen. De demissionair premier kwam de afgelopen dag onder vuur te liggen omdat hij een week lang ontkende tijdens de formatie over het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt te hebben gesproken.

De premier benadrukt dat hij het premierschap met de "grootst mogelijke deemoedigheid en bescheidenheid" vervult. Daar wil hij graag mee verder, maar hij erkent dat de formatie van een nieuw kabinet een lastige puzzel gaat worden. Rutte wilde niets kwijt over hoe het nu verder moet met de verkenning. Pas na de paasdagen zal dat volgens hem aan de orde zijn.

Alle partijen, behalve de huidige coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie, steunden een door de PVV ingediende motie van wantrouwen waarin ze het vertrouwen in Rutte opzegden.

D66 en CDA konden er donderdagavond voor kiezen om Rutte weg te sturen, maar dienden in plaats daarvan een motie van afkeuring in. Hoewel het geldt als een minder zwaar middel dan een motie van wantrouwen, wordt daarmee alsnog het vertrouwen in Rutte opgezegd. De motie kon rekenen op steun van alle partijen, met uitzondering van Ruttes VVD.

De Kamer debatteerde meer dan 13 uur over de vertrouwenscrisis die de Haagse politiek al meer dan een week lang bezighield.

