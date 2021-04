De Tweede Kamer gaat iemand "met gezag, die ver afstaat van de macht" aanstellen als verkenner. Aan het werk van Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) komt daarmee een einde, al voordat ze echt waren begonnen.

Volg de formatie op de voet Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen

De nieuwe verkenner moet het formatieproces weer vlot trekken en het vertrouwen tussen de partijen herstellen, staat te lezen in de Kamerbreed gesteunde motie van Kaag (D66) en Hoekstra (CDA). Het moet iemand worden met afstand tot de actuele politiek.

Sinds Kajsa Ollongren (D66) zich vorige week liet fotograferen met de omstreden memo onder haar arm is er kritiek op de verkenningsprocedure.

Door de passage 'Positie Omtzigt, functie elders' heeft de Kamer het vertrouwen verloren in hoe de verkenning is verlopen. Hoewel de vorige twee formaties goed verliepen, ontstonden er deze week twijfels over de partijdigheid van de verkenners afkomstig van VVD en D66.

Geen duidelijke regels over rol van verkenners

De Tweede Kamer heeft sinds 2012 de regie in de kabinetsformatie. Daarvoor was deze taak toebedeeld aan de koningin. Het was nu de derde keer dat de Kamer een verkenner aanstelde die moest uitzoeken welke coalitie het meest kansrijk is.

Voor dit proces zijn verder echter geen duidelijke regels opgesteld. De verkenner is in het leven geroepen om de periode tot aan de installatie van de nieuwe Tweede Kamer te overbruggen, waarna de informateur aan de slag kan.

Het is de tweede keer dat de verkenners met hun taak moeten stoppen. Vorige week stapten Ollongren en Annemarie Jorritsma (VVD) al op vanwege de gelekte notities.