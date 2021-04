Oud-verkenner Kajsa Ollongren (D66) snapt zelf ook niet hoe de gewraakte zin 'positie Omtzigt, functie elders' op haar vorige week donderdag gefotografeerde verkenningsnotitie is gekomen. "Het had er niet moeten staan, maar het stond er wel", zei Ollongren donderdagavond tijdens het debat over de ontspoorde formatie.

Hoe die gewraakte zin over Pieter Omtzigt op haar notitie terechtkwam, is ook voor Ollongren een raadsel, zei de oud-verkenner. "Dat is mogelijk gebaseerd op gesprekken, maar dat is een constatering achteraf."

De ambtenaren van die het formatieproces ondersteunen van Algemene Zaken, het departement van demissionair premier Mark Rutte, hebben het opgeschreven, zei Ollongren.

Maar ze haastte zich erbij te zeggen dat zij er als verkenner destijds verantwoordelijk voor was. Ollongren: "Het stuk werd ons aangereikt voor de gesprekken die wij nog zouden voeren."

Ze zei de notitie niet te hebben gelezen en dat het ook niet is besproken met de onderhandelaars Mark Rutte (VVD) en Sigrid Kaag (D66) met wie ze later die dag een afspraak had. "We hebben het nooit gehad over waarom daar precies 'positie elders' stond."

116 Emotionele Ollongren: 'Ik had niet zo overhaast moeten handelen'

Ollongren vertrok halsoverkop voordat gesprek plaatsvond

Het gesprek met Rutte en Kaag heeft vorige week donderdag nooit plaatsgevonden, omdat Ollongren vlak daarvoor te horen kreeg dat zij positief was getest op het coronavirus. "Ik schrok van die test", zei de D66'er.

Ollongren heeft namelijk een chronische auto-immuunziekte, het virus kan daardoor mogelijk schadelijker zijn dan bij mensen zonder achterliggende ziektes.

Ze moest vervolgens halsoverkop vertrekken vanuit het Binnenhof. "Ik heb in de emotie van het moment veel te snel gereageerd. Ik heb letterlijk mijn spullen bij elkaar gegrist en ben gegaan. Ik had natuurlijk niet zo overhaast moeten handelen."

Ollongren bood de Tweede Kamer en CDA'ers Omtzigt en Wopke Hoekstra haar excuses aan voor de gelekte notitie. "Dat is mijn schuld en van niemand anders."

Kamer noemt uitleg Ollongren ongeloofwaardig

De verklaring riep veel vragen op. PVV-leider Geert Wilders en SP'er Lilian Marijnissen noemden het ongeloofwaardig. "Als er iemand langskomt tijdens de verkenning en diegene begint over een democratisch gekozen Kamerlid, dan moeten toch uitgerekend bij u alle alarmbellen afgaan?", vroeg Marijnissen.

Sommige partijen hadden ook moeite met de brief die Ollongren en haar mede-oud-verkenner Annemarie Jorritsma stuurden nadat de formatie onder hun leiding was geklapt. Daarin beweren zij dat Omtzigt in geen van de gesprekken met de zeventien fractievoorzitters is besproken, maar dat klopt niet, blijkt nu die gesprekken openbaar zijn. Zo opperde Rutte om Omtzigt minister te maken.

"Dit is zo brisant. Dan wil je één ding voorkomen en dat is dat er iets niet klopt", zei Hoekstra. "We weten hoe dat gaat in ministeries. Je zoekt iets 100 procent uit, of je zegt dat je het niet weet."