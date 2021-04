De Tweede Kamer debatteert donderdag over de mislukte eerste formatiepoging. Demissionair premier Mark Rutte krijgt hierbij stevige kritiek te verduren en tegen hem is een motie van wantrouwen ingediend. Dit is (beknopt) wat er tot nu toe gebeurde.

Nadat vorige week de notities van de oud-verkenners waren uitgelekt, eisten Kamerleden in een debat duidelijkheid over hoe de aantekening "functie elders" over het kritische CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt op papier terecht is gekomen.

VVD-leider Mark Rutte heeft de afgelopen week ontkend dat hij diens naam heeft genoemd, maar donderdagmorgen blijkt uit notities van zijn gesprek met de verkenners dat hij heeft geopperd om Omtzigt een ministerspost aan te bieden, mocht het CDA deelnemen aan een nieuw kabinet.

In het debat over de mislukte eerste formatie verklaart Rutte dat hij de pers "naar eer en geweten" te woord heeft gestaan over wat hij dacht "wel en niet te hebben gezegd in het gesprek met de verkenners". Rutte: "Ik heb het mij achteraf verkeerd herinnerd."

De VVD-leider benadrukt meerdere keren met klem dat hij niet heeft gelogen. Ook zegt hij dat hij het blijkbaar heeft gehad over een ministerpost voor Omtzigt, niet over een "functie elders".

Kamer wijst Rutte op 'patroon van vergeetachtigheid'

De verklaring van Rutte leidt tot veel kritiek in de Kamer, die hem wijst op een "patroon van vergeetachtigheid". Deze kritiek wordt nog steviger als blijkt dat Rutte, in tegenstelling tot de Kamerleden, door "onbekende bron" eerder dan andere fractievoorzitters is geïnformeerd over zijn verslag.

De Kamer wil weten wie Rutte hierover informeerde, maar hij weigert de naam prijs te geven. De nieuwe verkenners Wouter Koolmees (D66) en Tamara van Ark (VVD) zijn daarom gevraagd om alle informatie omtrent de openbaarmaking van de gespreksverslagen naar de Kamer toe te sturen. De Kamerleden hopen dat daaruit duidelijk wordt wie de bron van Rutte is.

PVV-leider Geert Wilders eist dat Rutte opstapt en heeft daarvoor een motie van wantrouwen ingediend. Hier wordt later op de dag over gestemd, als alle fractieleiders en de opgestapte verkenners aan het woord zijn geweest. Dit neemt waarschijnlijk nog uren in beslag.

Als die motie wordt aangenomen, moet een ander persoon de functie van Rutte overnemen. Iemand moet namelijk het ministerie van Algemene Zaken en de ministerraad leiden. Het mogelijke aftreden van de demissionaire premier betekent niet dat er nieuwe verkiezingen uitgeschreven hoeven te worden, omdat het kabinet al gevallen is.