Het formatieproces dreigt volledig te ontsporen. Niet alleen is de Tweede Kamer niet te spreken over de "verkeerde herinnering" van VVD-leider Mark Rutte over het ter sprake brengen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, er is ook veel frustratie over de informatiepositie van Rutte ten opzichte van de andere Kamerleden.

Dit weten we tot nu toe Uit vrijgegeven verslagen blijkt dat Rutte het in gesprek met verkenners over Pieter Omtzigt had.

De VVD-leider zegt dat hij zich dit niet kan herinneren en daarom "niet gelogen" heeft.

Kamer wijst op patroon van "vergeetachtigheid bij premier".

Rutte benadrukt dat hij het blijkbaar heeft gehad over een ministerpost voor Omtzigt, niet over een "functie elders".

Een ministerpost als optie voor het CDA-Kamerlid besprak hij eerder ook al met CDA-leider Hoekstra.

Rutte werd door 'onbekende bron' eerder dan andere fractievoorzitters geïnformeerd over zijn verslag.

Kamer wil weten wie Rutte hierover belde, maar Rutte weigert naam prijs te geven.

"Dit werpt een schaduw vooruit op het formatieproces van heb ik jou daar", zei CDA-leider Wopke Hoekstra donderdag. "Op deze manier kunnen wij niet goed verder."

Rutte gaf in het Kamerdebat over de ontspoorde formatie te kennen dat hij donderdagochtend om 7.30 uur "via via" had gehoord dat hij het wel heeft gehad over Omtzigt in zijn gesprek met de de oud-verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD).

In de media beweerde hij het tegenovergestelde, een "verkeerde herinnering", volgens Rutte.

Van wie de VVD-leider dit te horen kreeg, wilde hij niet prijs geven. "Ik kan die bron niet onthullen, dat is vertrouwelijk."

Kamer vreest informatievoorsprong Rutte

De overige fractievoorzitters vrezen dat Rutte informatie krijgt ingefluisterd van zijn ambtenaren op Algemene Zaken, het departement dat ook betrokken is bij de voorbereiding en voortgang van het formatieproces.

"Wij staan hier allemaal als Kamerlid. We hebben recht op dezelfde informatie. Daar gaat het scheef", zei Hoekstra. De CDA'er baalt er van dat hij nu niet goed kan controleren of het proces goed en eerlijk verloopt, zonder dat Rutte extra informatie krijgt ingefluisterd over het formatieproces van zijn ambtenaren.

DENK-leider Farid Azarkan: "Hoe kunnen we vertrouwen hebben in het formatieproces als Rutte via via informatie krijgt?"

Rutte kon alleen maar herhalen dat hij zijn bron niet prijs wilde geven. "We moeten stap voor stap het formatieproces weer op de rails te zetten."