VVD-leider Mark Rutte heeft tijdens zijn gesprek met de oud-verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) geopperd om CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt een ministerpost aan te bieden, mocht het CDA deelnemen aan een nieuw kabinet. Dat staat te lezen in de gespreksverslagen die donderdag zijn vrijgegeven.

"Je moet wat met Omtzigt: minister maken", staat er bij het vrijgegeven verslag van de VVD-lijsttrekker met de opgestapte verkenners.

Dat zou betekenen dat Omtzigt, een gekozen volksvertegenwoordiger, uit de Kamer zou verdwijnen en de regering niet meer kan controleren. Omtzigt heeft zelf nooit aangegeven zo'n functie te ambiëren.

Rutte hoopt wel op regeringsdeelname van het CDA. "Er moet een kabinet komen dat ook oog heeft voor mensen die de overheid heel hard nodig hebben", staat er. Daarom hoopt de VVD-leider dat het CDA zich "herpakt" omdat regeren zonder de christendemocraten "erg ingewikkeld" wordt.

Rutte maakte zich kennelijk zorgen om het mandaat van CDA-leider Wopke Hoekstra. Ten tijde van het gesprek was nog niet bekend dat Hoekstra meer stemmen haalde dan nummer twee op de lijst Omtzigt. "Wellicht is er meer tijd nodig", is dan ook te lezen over het voornemen om het CDA bij de onderhandelingen te betrekken. "Als Wopke meer stemmen heeft dan Omtzigt, gaat dat helpen."

Vertrouwen bij CDA geschaad

Vorige week werd Ollongren gefotografeerd met een onderhandelingsnotitie waarop was te lezen: 'Positie Omtzigt. Functie elders.' Dat zette direct kwaad bloed bij veel partijen, vooral bij het CDA. Hoekstra liet weten dat het vertrouwen is geschaad en noemde het inkijkje "bizar".

Verkenners, fractievoorzitters of ambtenaren gaan niet over de positie van een gekozen volksvertegenwoordiger. Dat maakte de suggestie van Rutte des te pijnlijker.

Omtzigt, die al weken overwerkt thuiszit maar wel is geïnstalleerd als Kamerlid, reageerde woensdag verbaasd en geïrriteerd dat het tot dan toe nog steeds niet duidelijk was wie die zin had opgeschreven.

Rutte probeerde gevraagde documenten lang tegen te houden

Rutte opperde de afgelopen dagen meerdere keren om vooral geen openheid van zaken te geven.

Vorige week zei de demissionair premier dat een debat met Ollongren en Jorritsma niet kon omdat zij geen verkenners meer waren. "Dat gaat niet", zei hij voor de camera van Nieuwsuur.

Woensdag deed Rutte een nieuwe poging om totale transparantie te voorkomen. Op voorspraak van PVV-leider Geert Wilders vroeg bijna de hele Kamer om alle achterliggende formatiestukken, dus ook de verslagen van de gesprekken met de zeventien fractieleiders, om zo te kunnen achterhalen wie Omtzigt een 'functie elders' wilde geven.

"Je loopt het risico dat wij de komende weken eindeloos bezig zijn om persoonlijke verhoudingen te repareren", aldus Rutte.

Het debat over de gelekte notitie zou eigenlijk woensdag worden gevoerd, maar omdat het boven tafel krijgen van alle stukken langer duurde dan verwacht, is dat verplaatst naar donderdagmiddag.