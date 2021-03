De verkenners zijn er niet in geslaagd om de extra stukken waar de Tweede Kamer woensdag om heeft gevraagd, op tijd naar het parlement te sturen. Partijen willen dat alle notities van de verkenningsfase in de formatie openbaar worden gemaakt zodat duidelijk wordt wie 'positie Omtzigt, functie elders' heeft opgeschreven in de verkenningsstukken. Het debat wordt daarom naar donderdag verplaatst.

In de Kamer leven veel vragen over de per ongeluk gelekte formatienotities, waarvan die over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt de opvallendste is. Ook na een week is er nog geen antwoord gekomen op de vraag wie daarvoor verantwoordelijk is.

De opgestapte verkenners Kajsa Ollongren (D66) en Annemarie Jorritsma (VVD) waren woensdag in de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven, maar de Kamer wilde eerst dat zij alle documenten van de verkenningsfase openbaar zouden maken. Er volgenden in totaal tien pagina's met informatie, maar daar nam de Kamer geen genoegen mee.

Het zorgde voor veel chagrijn bij de partijleiders over de chaotische gang van zaken. "Het is een schande dat we al uren bezig zijn om informatie op tafel te krijgen die voor ons werk nodig is", zei SP-leider Lilian Marijnissen.

"Het treintje is totaal van de rails gelopen in deze verkenning", zei CDA-leider Wopke Hoekstra. Hij stond erop dat alles van zijn gesprek openbaar gemaakt wordt, zodat iedere suggestie dat hij iets met de opmerking over Omtzigt te maken heeft, wordt weggenomen.

Vrijwel alle andere fractievoorzitters vonden het eveneens geen punt dat het verslag van hun gesprekken met de oud-verkenners openbaar wordt gemaakt.

Geen antwoord op belangrijkste vraag

Zo kwam er geen antwoord op de belangrijkste vraag: wie is er verantwoordelijk voor de opmerking over de positie van Omtzigt?

"Dat is de cruciale vraag", zei Joost Eerdmans van JA21. Hij vroeg tevergeefs of Ollongren, die al die tijd in de Kamer aanwezig was, op zijn minst daarop in kon gaan.

Ollongren en Jorritsma konden de Kamer sowieso niet verder helpen, want zij zijn immers geen verkenners meer. Hun opvolgers Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) lieten aan Kamervoorzitter Khadija Arib weten dat het boven tafel krijgen van de gevraagde documenten "nog uren kan duren".

In de loop van de avond werd duidelijk dat de stukken niet meer op tijd naar het parlement zouden komen, zonder dat het debat tot diep in de nacht zou gaan duren.

Verder inkijkje in verkenningsstukken

In de stukken die wel naar de Kamer waren verstuurd, kwamen nog enkele opvallende details naar boven. Zo bleek de stabiliteit van de gehele CDA-fractie een gespreksonderwerp te zijn. Ook werd geopperd om het CDA persoonlijk te benaderen door de VVD en eventueel D66, voordat een officiële uitnodiging om mee te formeren de deur uit zou gaan.

Ook bleek dat de VVD het "spannend" vindt om het met D66 eens te worden over klimaat en energie, migratie en integratie en stikstof.

Over de PvdA valt te lezen dat alleen deze partij nog als harde eis heeft om met een andere linkse partij te gaan regeren. Bij GroenLinks, de partij die expliciet campagne voerde om alleen te regeren als SP, PvdA en D66 ook meedoen, is dat niet terug te lezen in de notities van de oud-verkenners.

GroenLinks-leider Jesse Klaver liet in een reactie weten dat hij het inderdaad niet over de andere linkse partijen heeft gehad met Ollongren en Jorritsma. Klaver heeft altijd duidelijk gemaakt dat hij wil regeren. Die wens is na het grote zetelverlies (van veertien naar acht) niet veranderd. "Wil graag", staat er in de stukken.