Jorritsma: Ik vind het lastig om terug te halen hoe het is gegaan

"Ollongren heeft werkelijk heel uitmuntend verteld hoe het is gegaan en zo is het ook gegaan", aldus Jorritsma die nu het woord heeft.



"Ik vind het zelf heel lastig om terug te halen dat wij het in het gesprek met Rutte over Omtzigt hebben gehad. Het ging niet over zijn positie als Kamerlid. Het ging wel over de stabiliteit van het CDA. Is het CDA op dit moment een stabiele partij en wordt het dit? Daar hebben we daarna ook nog over gesproken", zegt Jorritsma die aangeeft dat deze kwestie ervoor heeft gezorgd dat de verkenners twijfelden over of ze de deadline zouden gaan halen.



"Daardoor is waarschijnlijk in mijn geheugen ook niet blijven hangen dat we het over Omtzigt hebben gehad, zeker niet over 'functie elders'. In de aantekeningen zou verder ook nog staan dat ik heb voorgesteld om Omtzigt Kamervoorzitter te maken. Als dat zo is geweest dan moet dat ook in die hele context van de stabiliteit van het CDA zijn gebeurd. Maar niet als serieuze optie. Bovendien wie gaat erover? De Kamer gaat erover en iemand moet zichzelf kandidaat stellen. Kan me haast niet voorstellen dat dit van mijn kant een serieuze opmerking is geweest."