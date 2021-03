Goedemiddag! In de net beëdigde Tweede Kamer wordt naar verwachting deze middag een debat gevoerd met de opgestapte verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) over de gelekte notities. Kamerleden willen weten wie de memo met daarop 'positie Omtzigt, functie elders' heeft geschreven en op basis van welke informatie deze explosieve zin is opgeschreven. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het debat.