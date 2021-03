Ook CDA-leider Wopke Hoekstra wil zijn gespreksverslag openbaar maken

"Veel van deze ellende had je zien kunnen aankomen. Het is totaal, maar dan ook totaal misgegaan. Wat mij betreft gaan we wel voor de route van openbaarheid kiezen", zegt Hoekstra.



De CDA-leider snapt het voorstel van Rutte, maar staat erop dat in ieder geval "alle informatie van zijn gesprek met de oud-verkenners openbaar wordt gemaakt. Zodat duidelijk wordt dat ik niet heb gesproken over Pieter Omtzigt en mijn onderhandelingsstijl".