Wilders: "Hij was het dus"

PVV-leider Geert Wilders neemt als eerste het woord en richt zich meteen tot Rutte. "Hij was het dus, een week lang heeft hij het geprobeerd om het in de doofpot te stoppen. Hij heeft gewoon keihard gelogen. Tegenover de NOS zei hij letterlijk dat hij het niet heeft gehad over Omtzigt. Nu blijkt dat dus wel zo te zijn. Hij heeft niet alleen gelogen, maar ook een kritisch Kamerlid onschadelijk geprobeerd te maken door hem uit de Kamer te halen en een ministerpost te willen geven.



Wilders stipt aan dat ook de verkenners hebben gelogen, toen ze in een verklaring schreven dat geen van de fractievoorzitters met hun hadden gepraat over Omtzigt.



"Maar het meest schokkende en stuitende is het gedrag van Rutte. Heel Nederland is voorgelogen. Hij zei: 'Niemand gaat hier uitleg over geven'. We weten nu dus waarom. Omdat hij het was, omdat hij Nederland een week lang schaamteloos heeft voorgelogen", aldus de PVV-leider.



Wilders wil dat Rutte opstapt en heeft daarvoor een motie van wantrouwen ingediend, waar later vanmiddag over gestemd zal worden.



Ook wil hij nieuwe verkiezingen. "De Nederlandse politiek is ziek, doodziek. Kort na de verkiezingen zitten we met een schandaal dat z’n weerslag niet kent. Een leider die een Kamerlid uit de Kamer wil hebben. Met deze premier kunnen we niet verder."