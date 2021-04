Rutte fel tegen Kamerleden: 'Ik heb geen motief om dit geheim te houden'

CU-leider Segers probeert het nog een keer en wil van Rutte weten of hij toch niet geprobeerd heeft om een Kamerlid weg te krijgen. Volgens Rutte is dat echt niet aan de orde en is het nog onduidelijk hoe zijn opmerking over een ministerpost voor Omtzigt vertaald is in "functie elders". "Het is een kwestie van elkaar recht in de ogen kijken en zeggen 'Geloven we die man?'", zei hij vervolgens nog in een reactie tegen Ploumen (PvdA).



"Ik heb geen motief om dit geheim te houden want er staat niks spannends. Het is gewoon niet waar. Ik kan het me niet herinneren. Ik baal ervan, ik vind het ook ruk. 'Omtzigt minister' was al eens aan de orde gekomen en ik heb niet 'functie elders' gezegd. De VVD heeft hier geen mening over. We hebben geen opvatting over waar hij het beste tot zijn recht komt. Wij gaan hier niet over. Wat er staat over het ministerschap is zó verklaarbaar. Alleen herinnerde ik me dat niet. Anders hadden we dat verteld", verdedigde Rutte.