Meeste partijleiders passen verslag verkenningsgesprek niet aan voor openbaarmaking

De meeste partijleiders hebben niets aangepast aan het verslag van hun eerste gesprek met de oud-verkenners. D66-leider Sigrid Kaag, CDA-leider Wopke Hoekstra, Thierry Baudet van Forum voor Democratie, Jesse Klaver (GroenLinks) en PvdA-voorvrouw Lilianne Ploumen zeggen dat stuk voor stuk nadat ze het gespreksverslag deze ochtend hebben ingezien. De leiders van een aantal andere partijen hebben hun gespreksverslag helemaal niet ingezien.



Volgens Ploumen worden een "getypte samenvatting van de hoofdpunten" én "de geschreven aantekeningen" openbaar gemaakt. Alle verslagen worden in principe publiek gemaakt, omdat het vertrouwen in het verkenningsproces is geschaad na het lekken van de controversiële memo van oud-verkenner Ollongren.



"Ik heb er geen letter aan veranderd en het verslag kan in zijn totaliteit naar buiten", zei Hoekstra. Hij benadrukt nog eens dat hij in het gesprek heeft gezegd "dat dit niet het moment is om over de inhoud te praten". En dat hij sowieso vond dat "het aan het liberale motorblok was om stappen te nemen". Ook heeft hij er in het gesprek vorige week vooral op gehamerd dat D66 en VVD, die het voortouw nemen in de verkenningsfase, volgens hem allebei een andere route voor ogen hebben. Toch duurde het gesprek met oud-verkenners Ollongren en Jorritsma ruim een uur. "Ik heb dit verhaal meerdere keren in verschillende varianten gedeeld", legt Hoekstra uit.



Klaver paste niets aan maar wilde, net als veel andere partijleiders, toch zijn verslag even bekijken. "Ik was heel benieuwd, want ik had geen idee wat nu publiek gemaakt zou worden." Datzelfde geldt voor Kaag. "Niemand tekent een notariële akte blind", verklaart zij.