CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt had verwacht dat het binnen 24 uur opgehelderd zou zijn wie er verantwoordelijk is voor de tekst op de vorige week gelekte notitie over zijn functie. Dat zei Omtzigt woensdag in de Tweede Kamer vlak voordat hij werd geïnstalleerd als parlementariër.

"Het feit dat we nu zeven dagen verder zijn, betekent dat er ergens iets wordt verborgen", zei Omtzigt.

Een ANP-fotograaf legde vorige week vast welke onderwerpen de inmiddels opgestapte verkenner Kajsa Ollongren (D66) wilde bespreken met de onderhandelaars Mark Rutte en Sigrid Kaag, respectievelijk de partijleiders van de VVD en D66. 'Positie Omtzigt: functie elders', was het meest opmerkelijke inkijkje.

Tot nu toe heeft Ollongren samen de andere opgestapte verkenner Annemarie Jorritsma (VVD) de schuld op zich genomen, maar in de verschillende schriftelijke verklaringen wordt niet duidelijk wie de zin over Omtzigt heeft laten opschrijven.

Dat leidde tot frustratie bij Omtzigt, die benadrukt dat enkel de kiezer gaat over zijn positie, en niet de verkenners, fractievoorzitters of ambtenaren. "Deze notitie ís niet geschreven, iemand hééft deze notitie geschreven. Er is hier geen spooktypemachine in Den Haag. Iemand heeft getypt: 'Positie Omtzigt: functie elders'".

Dat zijn naam terugkomt op de notitie, heeft effect op de persoonlijke verhouding tussen Omtzigt en de oud-verkenners, zei de CDA'er. "Ik vind dat zij [Ollongren en Jorritsma, red.] eigenlijk al hadden moeten vertellen wat er gebeurd is."

Waarschijnlijk wordt er woensdag aan het eind van de middag gedebatteerd over de ontstane situatie in de formatie en hoe het nu verder moet.